為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《屏東》新埤綜合休閒公園改善 動土

    新埤鄉綜合休閒公園改善計畫昨舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

    新埤鄉綜合休閒公園改善計畫昨舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

    2024/10/29 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉行「新埤鄉綜合休閒公園改善計畫」動土典禮，縣長周春米說，縣府推動「一鄉鎮一特色遊戲場」政策，將在新埤鄉以大武山腳知名的「蘋果臉」草鴞為意象打造遊具，成為中屏東的遊憩新亮點，讓大小朋友徜徉在美麗的環境中。

    周春米表示，縣府在各鄉鎮市陸續完成二十七座特色遊戲場，新埤鄉每年春節花海美景讓人津津樂道，縣府結合地方特色打造共融公園，「新埤鄉綜合休閒公園改善計畫」工程經費九八一○萬元，預計二○二五年暑期完工，屆時將成為各年齡層都適合的休閒景點。

    周春米表示，新埤鄉綜合公園 達五．五公頃，腹地廣闊還具備完善的交通條件及親水環境，但園區設施老舊，將透過改善計畫推動公園綠地排水設施、兒童遊戲設施等，讓公園華麗轉身成為新埤鄉遊憩新亮點。

    新埤鄉綜合休閒公園後方是雄偉的大武山，縣府以在地生態明星貓頭鷹為主軸搭配動物列車，分齡分區打造兩座適合不同年齡層的雙主題遊戲塔，塔內包含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有多種不同高度的滑梯供孩童挑戰，全區採無障礙環境設計，兼顧銀髮族與身障者的使用需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播