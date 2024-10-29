《屏東》新埤綜合休閒公園改善 動土

新埤鄉綜合休閒公園改善計畫昨舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2024/10/29 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉行「新埤鄉綜合休閒公園改善計畫」動土典禮，縣長周春米說，縣府推動「一鄉鎮一特色遊戲場」政策，將在新埤鄉以大武山腳知名的「蘋果臉」草鴞為意象打造遊具，成為中屏東的遊憩新亮點，讓大小朋友徜徉在美麗的環境中。

周春米表示，縣府在各鄉鎮市陸續完成二十七座特色遊戲場，新埤鄉每年春節花海美景讓人津津樂道，縣府結合地方特色打造共融公園，「新埤鄉綜合休閒公園改善計畫」工程經費九八一○萬元，預計二○二五年暑期完工，屆時將成為各年齡層都適合的休閒景點。

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周春米表示，新埤鄉綜合公園 達五．五公頃，腹地廣闊還具備完善的交通條件及親水環境，但園區設施老舊，將透過改善計畫推動公園綠地排水設施、兒童遊戲設施等，讓公園華麗轉身成為新埤鄉遊憩新亮點。

新埤鄉綜合休閒公園後方是雄偉的大武山，縣府以在地生態明星貓頭鷹為主軸搭配動物列車，分齡分區打造兩座適合不同年齡層的雙主題遊戲塔，塔內包含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有多種不同高度的滑梯供孩童挑戰，全區採無障礙環境設計，兼顧銀髮族與身障者的使用需求。

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