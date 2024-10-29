《屏東》美食短影音競賽 霧台甜甜圈奪冠

屏東美食短影音競賽第一名由郭濬瑜《霧台莉姆姆的歌甜甜圈》奪得。（縣府提供）

2024/10/29 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府舉辦的「屏東美食．激安99」短影音徵選競賽，得獎名單揭曉，網路創作者郭濬瑜所拍攝的短片「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」奪冠，贏得五萬元獎金。

縣長周春米表示，參賽者能在短短十五秒至九十秒內拍出銅板美食的精華，不僅看見台灣年輕人的創作潛力，透過影片更展現屏東各地美食小吃的特色及高CP值。

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縣府傳播暨國際事務處指出，「屏東美食．激安99」短影音競賽，「激安」是日語「便宜」的意思，就是鎖定單價九十九元以下的銅板美食，透過競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食，搭配社群軟體提供短影音上傳功能創造話題，吸引更多人來屏東。

此次共九十八件作品報名，參賽者來自全國各縣市，美食版圖涵蓋里港、潮州、萬丹、東港、內埔、南州、車城等鄉鎮，從紅豆餅、雞蛋糕、小米甜甜圈，到刈包、旗魚黑輪、烤玉米等都引人食指大動。

評審團從中選出三十組入圍後，經熱烈討論，以主題契合度、內容創意趣味和獨特性、拍攝剪輯技巧及美術特效、社群平台聲量等指標綜合評分後，首獎由郭濬瑜拍攝的「霧台莉姆姆的歌甜甜圈」奪得，她以本土語言陳述銅板美食的特色，節奏輕快有趣，鏡位直接且剪輯流暢，並完整傳遞店家的料理理念，讓人感受到屏東小吃的多元及澎湃，獲評審青睞。

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