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    首頁　>　生活

    赴澳洲研習2週增能 30名中小學老師分享成果

    教育部今年送30名中小學教師赴澳洲昆士蘭州，進行14天觀課及環境教育體驗，近日舉行成果分享會。（教育部提供）

    教育部今年送30名中小學教師赴澳洲昆士蘭州，進行14天觀課及環境教育體驗，近日舉行成果分享會。（教育部提供）

    2024/10/29 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕為拓展教師國際視野，教育部今年送卅名中小學教師赴澳洲研習兩週，近日舉行成果會。鹿港高中老師洪怡伶拿「澳洲原住民文化保存」與「鹿港文化消失現象」對比，運用軟體進行數學輔助設計，且透過社群媒體分享，帶領學生實踐文化傳承，並培育全球公民素養。

    洪怡伶說明，她設計「窗影無聲，故事千里：窗花訴說家鄉事」課程，結合數學、美術與地理，並安排實地踏查活動，讓學生以剪紙藝術創作，結合數學工具，學習幾何對稱性，以視覺藝術傳達家鄉文化。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部委託成功大學辦理「選送中小學教師出國入班觀課計畫」，教師須每日寫下考察心得，規劃出具體且獲共鳴的教案。

    台中市惠文高中教師蕭碧惠設計「飄洋過海來和平」教案，她說明，融合澳洲參訪心得與台灣議題，結合歷史、地理、藝術學科，引導學生以全球視角來思考兩岸關係，培養和平與負責任的全球公民意識。

    台南市西門實驗小學教師許媖華設計「為世界發聲：Small Podcast Big Impact! Taiwan can help!」課程，她說明，讓學生理解吐瓦魯孩童在面臨氣候變遷時的需求，並思考台灣如何發揮國際影響力，再以Podcast呈現。

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