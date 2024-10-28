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    南迴線橋墩裸露 台鐵12月前完成補強

    南迴鐵路南坑三號橋，因豪雨溪水溢堤沖刷，護堤損壞、P1橋墩裸露。 （台鐵公司提供）

    南迴鐵路南坑三號橋，因豪雨溪水溢堤沖刷，護堤損壞、P1橋墩裸露。 （台鐵公司提供）

    2024/10/28 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕山陀兒颱風帶來風雨，導致台鐵南迴線南坑三號橋橋墩裸露，太麻里段路基流失。台鐵表示，南坑三號橋無危險疑慮，預計十二月底完成固床作業；太麻里段預計明年一月完成六十五公尺擋土牆，加強路基。

    山陀兒影響台灣期間，南迴鐵路K78處的南坑三號橋，因豪雨溪水溢堤沖刷，護堤損壞、P1橋墩裸露。台鐵請專業工程顧問公司現勘評估，該橋墩基礎沉箱深達十一公尺，非常穩固，尚無危險疑慮，已於橋墩、橋台設置傾斜計及橋梁位移變位計，利用自動回報功能全時監控，並在周邊打設鋼軌樁、堆置土石進行防護。

    旁邊的南迴公路華源高架路段的橋墩也裸露。台鐵表示，將加速整建，預計十一月完成鐵公路橋梁之間的固床工，十二月底完成鐵路橋下游固床工。

    對於太麻里K80處路基流失，台鐵說明，目前以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置三排太空包，列車限以時速八十公里通過；後續將設置六十五公尺擋土牆，進一步增強並鞏固路基，預計明年一月完成。

    台鐵董事長杜微表示，已編妥搶修經費，請工程單位把握進度，準時達標完工，確保行車安全。工程費及監測系統等費用，總計約一六○○萬元。

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