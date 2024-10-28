《新竹》增闢足、網球場 竹縣獲2370萬補助

竹北國民運動中心頂樓將興建空中網球場。圖為示意圖。（新竹縣府提供）

2024/10/28 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉綜合運動場的五人制天然草皮足球場興建計畫、竹北國民運動中心頂樓建置網球場工程兩案，共獲教育部體育署二三七○萬元補助，分別增加兩座五人制足球場及三座網球場，預計明年九月、十月完工，盼能完善運動場域，帶動運動風氣。

尖石鄉將蓋2座五人制足球場

縣長楊文科表示，為全面提升新竹縣的運動量能，縣府積極爭取經費建設，今年繼北埔鄉、湖口鄉規劃興建樂活運動館，分獲體育署同意補助一億元、二四○○萬元，既有運動設施或場館設施機能提升，可在有限都市土地及建設經費條件下，將縣內運動資源最大化，提升縣民生活品質，教育局再成功爭取到兩案補助。

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其中尖石鄉足球場案獲一三五○萬元補助，地點位在風景秀麗的尖石鄉綜合運動場，總面積一萬九七○七平方公尺，將規劃新設五人制天然草皮足球場兩座（含排水及噴灌系統）、拆卸式攔球軟網、阻球網、夜間照明設備、足球門及活動式觀眾席等工作項目，預計明年五月開工、十月完工，藉此提升偏鄉運動資源。

竹北國民運動中心新設3網球場

竹北國民運動中心已有羽球場、桌球場、籃球場、體適能室、韻律教室等設施，這次頂樓建置網球場工程獲補助一○二○萬元，將新設網球場三座、照明設施等工程項目，預計明年六月開工、九月完工。

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