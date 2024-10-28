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    《桃園》桃園萬聖城開鑼 首日吸客20萬人次

    「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」在桃園藝文廣場登場，首日吸引20萬人湧入，熱度堪比跨年晚會。（桃市觀旅局提供）

    「2024桃園萬聖城－搗蛋鬼學院」在桃園藝文廣場登場，首日吸引20萬人湧入，熱度堪比跨年晚會。（桃市觀旅局提供）

    2024/10/28 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「二○二四桃園萬聖城—搗蛋鬼學院」廿六日登場，活動將持續至十一月三日，前天開城首日吸引廿萬人湧入，人潮堪比跨年晚會，桃園市府觀旅局也持續宣導，請民眾多搭大眾運輸工具前往會場。

    桃園萬聖城首日晚間「樂活桃園—響樂繽紛」開城演唱會，以及昨日重頭戲變裝萬聖踩街活動，讓藝文特區湧入大量遊客及變裝民眾。觀旅局表示，萬聖城接續搗蛋九天，第二個週末是另個活動高潮，十一月二日晚間有Halloween JUMP電音派對、三日晚間與X-Plus創世界共同主辦Hip Hop Halloween，讓萬聖城畫下完美句點。

    不過，也有民眾認為今年萬聖城似乎裝飾變少、攤位變多，瞬間湧入的遊客也讓周邊交通更壅塞。議員黃瓊慧表示，萬聖城開城首日因有演唱會，下午一點半周邊停車位就已滿位，雖加派警力疏導，中正路周邊交通仍堵塞，今年主舞台螢幕略小、音效不太好，拍照打卡點比去年還少，布置也偏向靜態，招商部分希望市府能更用心，未來可多與在地商家或商圈合作。

    觀旅局表示，今年萬聖城預算較去年略減，但規模及活動效益更甚往年，首日就吸引廿萬人次，去年裝置藝術僅限藝文廣場周邊，今年延伸到大興西路口，並納入市立圖書館總館，市集也結合公益攤位及在地商圈協會；交通部分，市府跨局處宣導民眾搭大眾運輸前往會場，首日搭乘接駁車民眾是去年三倍，假日會場周邊停車場飽和時，即啟動彈性管制措施，減少交通衝擊。

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