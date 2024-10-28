為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北心理健康月 健走可抽萬元禮券

    規律的運動，可以讓人感覺放鬆紓壓與心情愉悅，而最簡單的運動就是步行；圖為情境照。（資料照）

    規律的運動，可以讓人感覺放鬆紓壓與心情愉悅，而最簡單的運動就是步行；圖為情境照。（資料照）

    2024/10/28 05:30

    〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局舉辦「Fun心大步走」心理健康月健走活動，鼓勵市民養成健走的好習慣，十月卅一日前搭配「新北動健康APP」並完成指定任務，有機會抽中一萬元的電子禮券等獎品；另外，求職詐騙層出不窮，新北市勞工局設計「求職防禦王養成擂台戰」手機解謎關卡遊戲，十月卅一日前完成闖關並填寫問卷，有機會抽中iPhone、Apple Watch、AirPods等獎品。

    新北市衛生局長陳潤秋指出，最簡單的戶外運動就是步行，健走有助於攝取維生素D、強健肌肉與骨骼、降低疾病的發生率，此次活動APP內的自主健康管理，量測記錄也能累積健康幣，兌換特色商品、健康課程等。

    此外，有鑑於求職詐騙案件層出不窮，新北市勞工局設計「求職防禦王養成擂台戰」手機解謎關卡遊戲，將求職時經常會遇到的詐騙手法融入劇情中，傳遞正確知識，十月卅一日前完成闖關並填寫問卷，有機會抽中iPhone、Apple Watch、AirPods等獎品。

    勞工局長陳瑞嘉表示，不法分子經常利用臉書、Line或Threads等社群軟體刊登「假求才、真詐騙」資訊，求職者應該先到「商工登記公示資料查詢服務」系統查詢公司資訊；不合常理的薪資、福利更應提高警覺；面試前應將地點及時間告知親朋好友，面試時謹記「不繳錢、不購買、不辦卡、不亂簽約、不飲用、證件不離身、不非法工作」等原則，保障就業安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播