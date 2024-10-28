新北心理健康月 健走可抽萬元禮券

規律的運動，可以讓人感覺放鬆紓壓與心情愉悅，而最簡單的運動就是步行；圖為情境照。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局舉辦「Fun心大步走」心理健康月健走活動，鼓勵市民養成健走的好習慣，十月卅一日前搭配「新北動健康APP」並完成指定任務，有機會抽中一萬元的電子禮券等獎品；另外，求職詐騙層出不窮，新北市勞工局設計「求職防禦王養成擂台戰」手機解謎關卡遊戲，十月卅一日前完成闖關並填寫問卷，有機會抽中iPhone、Apple Watch、AirPods等獎品。

新北市衛生局長陳潤秋指出，最簡單的戶外運動就是步行，健走有助於攝取維生素D、強健肌肉與骨骼、降低疾病的發生率，此次活動APP內的自主健康管理，量測記錄也能累積健康幣，兌換特色商品、健康課程等。

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此外，有鑑於求職詐騙案件層出不窮，新北市勞工局設計「求職防禦王養成擂台戰」手機解謎關卡遊戲，將求職時經常會遇到的詐騙手法融入劇情中，傳遞正確知識，十月卅一日前完成闖關並填寫問卷，有機會抽中iPhone、Apple Watch、AirPods等獎品。

勞工局長陳瑞嘉表示，不法分子經常利用臉書、Line或Threads等社群軟體刊登「假求才、真詐騙」資訊，求職者應該先到「商工登記公示資料查詢服務」系統查詢公司資訊；不合常理的薪資、福利更應提高警覺；面試前應將地點及時間告知親朋好友，面試時謹記「不繳錢、不購買、不辦卡、不亂簽約、不飲用、證件不離身、不非法工作」等原則，保障就業安全。

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