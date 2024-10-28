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    新北1600輛市區公車 將全面電動化

    新北市目前有244輛電動公車營運中，明年將再增加338輛。（記者賴筱桐攝）

    新北市目前有244輛電動公車營運中，明年將再增加338輛。（記者賴筱桐攝）

    2024/10/28 05:30

    目前244輛電動公車 明年增加338輛 預計2030年達標

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動綠色運輸，朝二○三○年淨零碳排的目標邁進，全市目前有二四四輛電動公車營運，占預計汰換總數一千六百輛的十五％，明年將再增加三三八輛電動公車，但交通部現在僅開放三家指定廠商申購，公車業者和市府憂心電動公車的產能不足，爭取中央放寬廠商的家數。

    市府、業者爭取開放增加申購廠商

    據了解，交通部在今年或明年有可能再增加一家電動公車的申購廠商，滿足公車業者的需求。

    新北市府交通局長鍾鳴時指出，新北目前已有二四四輛電動公車，每年減碳約二三○○噸，明年再增加三三八輛，預計二○三○年達到全面電動化，每年可減碳四萬五千噸，相當於一一六座大安森林公園的吸碳量。

    交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市的公車約有二五○○輛，扣除高頂巴士或小型巴士，約有一六○○輛市區公車將逐步汰換成電動公車，目前電動化比率約十五％，明年再增加三三八輛，公車電動化比率可提升至三十六％。

    市長侯友宜表示，電動公車採購受限於中央政策，公路局僅補助中央指定的三家示範車廠，選擇有限，影響公車業者的汰換意願；此外，新北市約三十％、約八百輛公車行經國道，受限交通法規難以換成低地板電動巴士，這部分也跟中央反映修改法令。

    交通部今或明年有可能再增加一家

    林詩欽說，中央指定申購的三家車廠包括華德、成運、創奕，各縣市近年都積極汰換電動公車，未來恐面臨產量緊繃、排隊苦等，盼中央放寬補助家數，現在平均每輛電動公車造價約一千萬元到一二○○萬元，市府補助每輛一五○萬元，業者負擔四百至五百萬元，其餘由中央補貼。

    台北客運總經理李建文表示，希望中央放寬申購電動公車的廠商，確保產能無虞，目前電動公車路線侷限在市區道路，期盼政府輔導廠商研發中型巴士的電動公車，未來可以駛進山區；此外，未來兩、三年是汰換的高峰期，電動公車需要較大空間裝設充電設施，希望市府協助尋找合適的場地。

    李建文指出，韓國、日本已研發氫燃料的電子公車，加一次氫氣可行駛四百公里，交通部研擬推出氫能電子公車試辦計畫，雖然每輛公車補助一千萬元，但實際購買一輛要價兩千萬元，業者的負擔沉重，期待法規再突破，氫能公車或許可作為未來公共運具的新選擇。

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