硬質玉米獎勵金優渥 嘉義農友不休耕

硬質玉米種植出現時間差，有的已開花結穗（左），有的才小幼苗。（記者蔡宗勳攝）

2024/10/28 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣硬質玉米種植面積約七千公頃，上月初原本是種植期，因連續雨天無法播種，農業部提出專案翻耕取代休耕，每公頃直接補助三．四萬元，多數農友考量契作獎勵金為每公頃六萬元，因而選擇不休耕，在最近天氣放晴後，陸續翻耕播種，田間出現有些玉米已開始結穗，有些才剛發芽的少見情形。

立委蔡易餘於上月底曾針對雨勢不斷，致無法如期種植硬質玉米、毛豆等作物，為農民爭取權益，農業部提出專案翻耕取代休耕，不用再投入綠肥種子及翻耕成本，每公頃直接補助三．四萬元。

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黃姓農友說，硬質玉米契作獎勵金原本每公頃四．五萬元，縣府另外補助烘乾費每公頃一．五萬元，獎勵金合計為每公頃六萬元，相較這次補助三．四萬元，多出二．六萬元；加上政府以每公斤九元與農民契作，若收成四千公斤，就又有三．六萬元收入，因而多數農友還是選擇翻耕播種。

黃姓農友表示，上月連日下雨，大多數農友因田土鬆軟無法翻耕進行播種，直到最近天氣放晴才加速相關作業。硬質玉米從播種到收成約六個月時間，農友較憂心遇到霸王級寒流影響成長速度及產量，希望天公作美，讓硬質玉米有好收成。

縣府農業處指出，全縣硬質玉米種植面積約七千公頃，以義竹鄉兩千五百公頃最多，其餘以朴子市、東石與六腳鄉為主，每公頓契作價格每公斤九元收購上限六千公斤（超出部分再以銷售平均價向農民收購），最低繳售數量由原本每公頃四千五百公斤逐步調降至目前兩千五百公斤。

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