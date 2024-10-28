台南慈濟新芽獎學金 學子傳承課輔班

慈青社成員發揮自己的專長，幫助其他有需要的學子。（記者劉婉君攝）

2024/10/28 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南慈濟基金會昨天頒發新芽獎學金，共有逾三百名學子獲獎，其中，就讀大學一年級的許同學，在慈青課輔班的協助下，從成績墊底拚上國立大學。如今他也加入慈青社，希望幫助其他人，「我要從手心向上變成手心向下，讓愛延續下去。」

獲得慈濟新芽獎學金進步獎的許同學，昨天分享自己的經驗，他說，高中之前都在海外求學，因父親事業受到武漢肺炎疫情衝擊而返台，升高三時曾休學二年，工作貼補家用，復學後因新課綱上路，又有二年的空窗期，課業跟不上，找不到方向，成績吊車尾，感到沮喪且沒有自信，直到大學學測前三、四個月，成大慈青課輔班的幫助，讓他有了轉變。

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許同學說，當時身邊許多人都不看好，但在慈青社學長姐和老師的引導下，把握機會、也做到了，想告訴面臨類似困境的人，只要有目標和方向，就要勇敢去追，不要放棄，不到最後一刻，結果如何，誰也說不準。

許爸爸和許同學建議，因社會環境變化，突逢困境的人，勇敢面對自己，真的需要幫助時就要請求協助，待自己有能力時，也要幫助別人，讓愛傳承下去。

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