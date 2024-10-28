2.4萬人報名長榮航馬拉松 曹純玉半馬6連霸

長榮航空董事長林寶水（左）、總經理孫嘉明（右）在終點線迎接全程馬拉松男子組冠軍、日本跑者鈴木智（中）。（長榮航空提供）

2024/10/28 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二四長榮航空城市觀光馬拉松昨晨在總統府前開跑，超過兩萬四千名跑者響應，其中一五○○餘人是國外跑者，分別來自近四十個國家。台灣好手曹純玉在半程馬拉松摘后，締造六連霸紀錄。

長榮航空馬拉松邁入第六屆，全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以兩小時廿三分四十二秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以兩小時五十七分卅八秒奪冠。半程馬拉松男子組由周庭印以一小時八分五十七秒收下冠軍，女子組曹純玉以一小時廿一分五秒摘后冠。

請繼續往下閱讀...

曹純玉從第一屆就參加迄今，「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上天氣較炎熱，對成績沒有非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

另外，跑遍大溪地等卅四場馬拉松賽事的資深跑者奧地利選手古根伯格（Franz Gugenberger），尋找未曾踏足的城市完成馬拉松告別賽，最終選擇台北長榮馬拉松，畫上完美句點。

為打造綠色馬拉松，長榮航空僅提供電子成績證明，賽衣為環保纖維材質，完賽餐點選用可分解植纖餐盒盛裝，大會前導車使用台灣第一台國產純電休旅車。

國內好手周庭印以1小時8分57秒，奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松男子組冠軍。（長榮航空提供）

國內好手曹純玉以1小時21分5秒，奪得長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松女子組冠軍，完成六連霸。（長榮航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法