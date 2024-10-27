求公籤 測漁汛 高屏捕魚故事「有厚度」

梓官赤崁地基主廟主祀牛王，捕烏漁船祭拜後經常滿載而歸。（記者蘇福男攝）

2024/10/27 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕時代變遷，高雄茄萣、梓官兩大捕烏基地雖風光不再，但茄萣金鑾宮每年仍依例舉辦「烏魚公籤」祭儀，向媽祖請示魚況供漁民參考，專家學者視為珍貴無形文化資產，呼籲重視保存。

珍貴無形文化資產 學者籲重視保存

茄萣耆老說，早年冬至前後烏魚洄游至南台灣海域，吸引漁民蜂擁捕撈，因當時缺乏海測儀器，全憑討海人經驗與運氣，有漁民便會向庄頭媽祖婆、王爺公擲筊請示，後來茄萣四大公廟逐漸發展出跋烏魚公籤文化，在汛期前一個月由各廟主委抽出公籤，迄今逾百年。

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金鑾宮主委薛景城表示，雖茄萣捕烏魚船隊僅剩一組，但每年仍有三百多艘舢舨膠筏出海，因此廟方繼續提供烏魚公籤，一般抽出「頭籤」和「尾籤」各一張來推斷魚況。

溺水亡靈陪出海大豐收 漁民每年祭拜

梓官赤崁的烏魚文化信仰則保存在當地的兩間有應公廟，相關研究論文指出，廟宇由捕烏漁船船主興建，滿載而歸的漁民會置香爐祭拜，數十個香爐一字排開，蔚為奇觀；赤崁海邊的「三恩堂」則傳說三名溺水亡靈會隨漁船出海，常大豐收，老漁民每年祭拜致謝。

台鋼科技大學兼任教授、高雄學人文協會理事長簡文敏指出，茄萣金鑾宮烏魚公籤祭儀反映先民捕魚歷史，藉由節氣和媽祖信仰，獲得訊息與信心，漁民先依歌仔戲情節解籤，公籤攜回漁寮後，也會再請其他神明做更精細的指示，反映地方社會結構特質，去年向高雄市立史博館提報無形文化資產審查。

海洋大學「海洋教育讀本」編纂委員陳志鵬表示，日治初期從茄萣、梓官、旗津到東港都有烏魚故事，在時空和文化上都具有相當厚度。宮廟文化研究達人陳奕樑也強調，烏魚公籤是茄萣漁村珍貴資產，亟待保存。台灣文化研究學者蘇瑞展也指出，烏魚公籤代表曾經活躍的產業文化，若因不符合時代需求而退出歷史舞台，將漸被遺忘，成為集體記憶的斷鍊。

梓官三恩堂傳說亡靈會保佑漁民大豐收。（記者蘇福男攝）

捕烏魚成為台灣文化重要一環，圖為茄萣宮廟烏魚公籤。（記者蘇福男攝）

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