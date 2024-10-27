野生烏魚衰竭 養殖成主力

近年烏魚子競賽奪獎的原料以養殖烏魚居多。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者楊媛婷、蘇福男／綜合報導〕烏魚子要價不斐，讓烏魚有「烏金」之稱，隨氣候變遷與中國鐵殼船濫捕，我國近三年野生烏魚捕撈總量都遠不足千噸，農業部漁業署表示，國內烏魚目前以養殖為主力，隨加工技術精進，近年烏魚子競賽奪獎的原料以養殖烏魚居多。

茄萣、梓官曾為南部兩大捕烏基地

每年十一月到隔年一月是烏魚洄游來台時節，過去養殖與捕撈烏魚的產量約六比四，依漁業署統計，二○二一年野生烏魚捕撈量急遽下降，僅剩六三四噸，二○二二年更降到五六四噸史上新低，去年微幅回升到六○四噸，但野生烏魚占產量剩下約三成，漁業署副署長陳建佑認為，野生數量減少，主要跟氣候變遷有關，嘉義大學助理教授郭建賢則認為跟中國鐵殼船濫捕有直接關係。

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烏魚鼎盛時期，高雄茄萣興達漁港巾著網捕漁船多達二百多隊（兩艘一隊），梓官蚵仔寮漁港也有卅多隊，曾為南部兩大捕烏基地，兩地皆號稱「烏魚的故鄉」。但隨氣候變遷、海洋資源枯竭，加上人為等因素，烏魚捕獲量逐年銳減，各地巾著網船隊紛紛解散，目前興達港「聯春滿」號成少數僅存的專業捕烏船隊，另有三百多艘舢舨膠筏也會出海捕烏魚。

加工技術精進 養殖烏魚子品質優越

隨野生烏魚減少，養殖烏魚成為國產烏魚子主力，年產量逾一千五百噸，養殖地區主要在新竹以南，陳建佑表示，隨烏魚加工技術精進，如立刻放血大幅降低魚卵腥味，再採用低鹽度低溫乾燥手法，讓台灣烏魚子品質與風味特別優越。

郭建賢則表示，台灣烏魚子世界第一，尤其養殖烏魚可透過飼料調整脂肪含量，品質穩定，近年都在烏魚子競賽評比名列前茅。

新設計「一口吃烏魚子」大受歡迎

過去烏魚取卵後剩下的身體（烏殼）價值不高，但現在不一樣，陳建佑表示，烏魚放血後，魚肉無腥味，肉質細緻且無細刺，許多團膳業者會將烏殼取肉凍存切丁，魚頭可做砂鍋魚頭，魚骨魚刺還可成為魚粉原料，因全魚利用，價格已截然不同。

台灣生產的烏魚子因品質好，是不少日本人賞味首選，在日本市場一枝獨秀。郭建賢表示，這幾年隨著小家庭、單身族群興起，隨開隨吃的「一口吃烏魚子」大受歡迎，目前已佔據三分之一市場，預估今年市占率將更高。

烏魚又稱「烏金」，每年冬至前後洄游至南台灣海域，為漁民賺得年終獎金。 （記者蘇福男攝）

國內近5年烏魚產量

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