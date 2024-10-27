平安鹽祭開幕 兩天送2.2萬個鹽袋

活動首辦護鹽騎士，民眾騎單車將平安鹽從井仔腳鹽田護送至南鯤鯓廟埕，體驗請鹽、護鹽、祭鹽祈福旅程。（記者楊金城攝）

2024/10/27 05:30

北門南鯤鯓代天府廟埕一座小鹽山 還有擲筊比賽 第一名16萬元8888元

〔記者楊金城／台南報導〕鯤鯓王平安鹽祭昨天在「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府開幕，第廿一年舉辦的平安鹽祭有「世界最大鹽祭典」的稱譽，連二天將送出二款平安鹽袋共二萬二○○○個，還有擲筊比賽，第一名獨得十六萬八八八八元獎金，拚手氣博獎金要把握今天最後一天。

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信仰結合產業 近萬人來朝聖

南鯤鯓廟舉辦跋桮（擲筊）挑戰賽，總獎金超過五十萬元，遊客參加就有南鯤鯓版平安鹽袋一個，還有囝仔公童玩節的闖關遊戲；北門廟宇小旅行的集章活動，遊客參訪南鯤鯓廟、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮及泰安宮集章就送一張純金箔的黃金明信片，限量四○○份。

平安鹽祭由觀光署副署長周廷彰、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、台南市民政局長姜淋煌、南鯤鯓廟總幹事侯賢名、北門區長張政郎等人啟動開幕儀式，平安鹽祭結合「王爺信仰」及「鹽產業」文化二大特色，首日約有近萬人來朝聖。

200位護鹽騎士 化身古代護鹽吏

平安鹽祭先在台灣現存最早、二○六年歷史的北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，再由二○○位護鹽騎士化身古代護鹽吏，騎單車經北門自行車道，將平安鹽護送至南鯤鯓廟埕，首辦的護鹽騎士讓民眾深度體驗請鹽、護鹽、祭鹽祈福旅程，認識台灣鹽業文化和行銷濱海生態旅遊。

平安鹽祭是由井仔腳鹽田提供一○八公噸傳統日曬海鹽，在南鯤鯓廟埕堆起一座小鹽山，加上祭祀的約二○○簍海鹽，祭鹽場面壯觀。

二○二四平安鹽袋，以「三王」吳府千歲為主題，有雲嘉南管理處版、南鯤鯓廟版共二款，侯賢名指出，平安鹽祭有王爺、鹽業文化、觀光三大元素，可謂「三合」，愈辦愈旺，南鯤鯓廟平安鹽袋準備一萬個，來擲筊就送；許宗民說，民眾捐三張九、十月發票就送一個雲嘉南平安鹽袋，二天送出一萬二千個。現場還有雲嘉南濱海觀光圈市集、平安鹽祭晚會炒熱氣氛。

廟方舉辦擲筊比賽，遊客參加博獎金。（記者楊金城攝）

平安鹽祭用108公噸傳統日曬海鹽，在南鯤鯓廟埕堆起一座小鹽山。（記者楊金城攝）

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