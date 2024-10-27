彌陀濟山宮建醮 王船遊天河熱鬧

高雄彌陀區漯底里濟山宮甲辰年五朝王公醮，熱鬧恭送王船遊天河。（記者蘇福男攝）

2024/10/27 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市彌陀區漯底里濟山宮甲辰年五朝王公醮，昨天下午熱鬧恭送王船遊天河（俗稱燒王船），大批虔誠信眾徒步三公里護送王船至南寮新庄海墘，場面熱鬧滾滾。

濟山宮為漯底里地方公廟，主祀李府千歲，相傳孫氏先祖孫侯連、孫侯端兄弟三百多年前隨鄭成功來台，隨身攜帶李府千歲香座，之後定居漯底山下。

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漯底濟山宮初建於一九三○年間，目前廟貌為一九七四年重建，從一九八六年起，奉王爺公指示每十二年舉辦一次五朝王公醮，今年為第四科醮典。

濟山宮主委孫清課說，每次建醮都會建造一艘大王船，今年大王船長三○尺、寬八尺、高十二尺，造價二百多萬元，原禮聘國寶級王船大師林良太打造，因太師驟然離世，大王船後由工班師傅接手打造。

濟山宮五朝王公醮昨進入送王盛典重頭戲，上午舉行開啟百神、五雷神燈、和瘟淨醮等科儀，下午未時（一點）恭送千歲王船仙舟遊天河。良辰吉時一到，大批信眾和文武陣頭、神轎在鑼鼓喧天開路下，徒步三公里，護送王船至南寮新庄海墘。

約三點王船順利抵達新庄海邊，信眾添儎物品和金紙堆放到王船周遭，執事人員鳴炮引燃金紙，王船起火燃燒，隨即陷入熊熊火焰當中，約四點半王船中桅的黃金鯉魚公倒下，象徵恭送王船盛典落幕。

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