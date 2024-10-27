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颱風窗戶貼膠帶防爆？內政部實驗反效果

根據內政部建築研究所實驗結果顯示，貼膠帶不僅無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂。圖為金門縣政府在山陀兒防颱時大門貼上膠帶。（資料照）

根據內政部建築研究所實驗結果顯示，貼膠帶不僅無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂。圖為金門縣政府在山陀兒防颱時大門貼上膠帶。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕颱風來臨時，你會在玻璃門窗上貼膠帶防止玻璃破裂嗎？根據內政部建築研究所實驗結果顯示，貼膠帶不僅無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至產生反效果；內政部建議，選擇並正確安裝符合國家標準的門窗框架、玻璃或加裝防爆膜，才能夠在颱風來臨時提供最佳保護。

強化玻璃搭穩固窗框 最佳組合

內政部表示，為確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所製作了寬二·八米、高兩米的鋁窗，裝上五毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法，包含X字型、井字型、口字型及全貼滿，並準備一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組，使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試。

內政部指出，實驗結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從十六級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂承受壓力，由大至小依序為：口字型四八八七Pa、井字型四二○六Pa、全貼滿四一八九Pa以及X字型三四八二Pa；相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐反而比較高，可到五八七八Pa，相當於時速二五○公里，逾十七級強颱的風力。

內政部研判，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂；為確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱玻璃的抗風能力，結果也顯示，「貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能」。

為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所也使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到九千Pa，強化玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。

內政部說明，這顯示除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，因此強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。

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