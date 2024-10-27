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25年沒重建 921災戶告盧秀燕瀆職

2024/10/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區新坪公園社區於九二一大地震倒塌，至今廿五年尚未重建，近廿位受害戶認為台中市長盧秀燕對他們虛以委蛇，台中市府沒撤銷建商實施者（都更重建）資格，昨天（廿六日）到台中地檢署控告盧秀燕瀆職與圖利罪；中市政府都市發展局回應說，建商自辦都更延宕，不排除撤銷實施者資格。

市府：建商延宕 不排除撤銷資格

由受災戶組成的「新坪生活公園社區重建促進會」約廿人，昨天在代表人陳惠澤等人帶領下到中檢提告，他們強調，該社區於九二一大地震全毀，至今原址仍荒蕪一片，許多受災戶無力償還陳年房貸，原建商也於地震後下市。

他們質疑盧秀燕於二○一九年與去年十一月，面對受災戶陳情承諾會處理，之後卻石沉大海，接手的建商提出都市更新事業計畫案，又因諸多缺失未改善被駁回，導致重建一再延宕，盧秀燕放任台中市府都發局未依法行政，沒有撤銷建商的實施者資格，有觸犯圖利等罪名之嫌。

都發局則強調，此案依法令辦理，無瀆職圖利疑慮，建商如有業務廢弛，將依都市更新條例規定限期改善，不排除撤銷實施者資格，市府將全力協助此案，並優先採行協調機制，請實施者（建商）盡速整合住戶意見，重新提審權利變換計畫，以維住戶權益。

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