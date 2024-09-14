兒福聯盟名稱刪除文教 歸衛福部管

兒福聯盟主管機關自教育部更改為衛福部。（資料照）

2024/09/14 05:30

〔記者林志怡、陳政宇／台北報導〕日前北市保母虐死剴剴案引發各界關注，協助轉介的兒福聯盟遭質疑管理不周，且兒盟收出養業務屬衛福部主管，會務、財務等卻屬教育部主管，也被指恐無法有效管理。衛福部社家署代理署長張美美證實，自九月三日起，兒盟已變更主管機關為衛福部。

保母虐死剴剴案 引發各界關注

台北市一歲男童「剴剴」（化名）經兒盟轉介、安置於保母劉彩萱姊妹家中，卻遭兩人虐待致死，各界質疑兒盟管理不周，衛福部也暫停其收出養業務。民進黨立委林月琴指出，兒盟四分之三的員工為社工，業務涵蓋收出養、弱勢家庭、親子館等，均屬社會福利範疇，教育部對相關業務了解不足，無法有效管理，經協調與爭取，兒盟已於九月三日正式改由衛福部主管。

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張美美表示，剴剴案後，各界持續關心兒盟主管機關問題，加上教育部詢問相關管理權責、兒盟主動申請更改主管機關等，九月三日起，正式變更主管機關為衛福部，並更名為「財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會」，同時移除原名稱中「文教」二字。

收出養業務尚未恢復

張美美說明，未來兒盟業務，包括會務、財務等，皆由衛福部管理，兒盟需在每年一月提交年度計畫。目前兒盟收出養業務尚未恢復，需視兒盟再提交報告內容與衛福部檢視結果而定。

此外，少子化議題受矚目，民進黨立委李坤城、林岱樺、陳秀寳、陳俊宇昨偕同民團召開記者會，為居家托育人員及居家托育服務中心的工作權益請命。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，台灣公共托育服務量不夠、品質也有待提升，目前五十歲以上保母佔六成，十年後保母人力恐出現缺口，盼政府提高獎助金。立委們也建議，應訂立吸引年輕人成為保母的從業獎勵與留任計畫、增加居家托育服務中心社工人力及從業誘因，以及專案補助業務費及新增人事費用。

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