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    凍漲32年 特教加給擬調高

    特教職務加給凍漲32年，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中），對教育部長願意從速「解凍」給予肯定。（記者林曉雲攝）

    特教職務加給凍漲32年，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中），對教育部長願意從速「解凍」給予肯定。（記者林曉雲攝）

    2024/09/14 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕凍漲三十二年的「特教加給」要調高了！教育部提出兩案規劃，每月加碼一千元或七百元，預計一年增加約一七○○萬元或一一九○萬元經費，全國高國中小及幼兒園將有約一．七萬名特教老師受惠。

    全國1.7萬名特教老師受惠

    教育部提出甲乙兩案，具特教教師證者的特教加給現行是每月一八○○元，甲案擬提高至二八○○元（增加一○○○元），乙案擬提高二五○○元（增加七○○元）。

    沒有特教教師證的特教加給現行是六○○元，甲案擬增至九○○元，乙案擬增至八○○元。因特教加給涉及地方政府，教育部目前正徵詢各地方政府意見。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，調整特教職務加給的額度，是參酌「消費者物價總指數」及「軍公教薪資調整幅度」，在與地方政府取得共識後，將函報行政院爭取納入中央給地方的一般性補助款。

    教部從速「解凍 」全教總給予肯定

    全國教師工會總聯合會昨開記者會為特教老師請命，理事長侯俊良表示，特教老師專業加給「凍漲」三十二年，物價已翻漲數倍，一顆水煎包早從五元漲到二○元，基本工資也調漲一三一％，對教育部長鄭英耀願意從速「解凍」給予肯定，呼籲要進一步建立與時俱進的「職務加給定期調整制度」，以落實教長提出「讓老師安心教學」的允諾。

    全教總副秘書長、特教委員會主委鍾正信表示，特教老師負荷超量、身兼多職，特殊教育的發展日趨細緻化，加上普特共融持續推展，特教老師的工作愈來愈繁重，除了教學工作外，各類繁雜的文書報表作業量也倍增，還需兼任心評鑑定工作，待遇不好很難招聘，受害的會是特教學生。

    錢少事多 有學校招20次找嘸人

    立委郭昱晴出席全教總記者會表示，近五年特教生已由八萬多人增至十萬人以上，成長幅度超過兩成，一般導師費加給有三○○○元，校長等行政加給也有調升，特教加給不僅是各項職務加給中最低，還長達三十二年未調整，錢少事多，老師只能靠燃燒熱情支撐，難怪有學校招二○次也招不到特教師。

    全志盟理事長徐巨龍表示，特教老師津貼長年未調整，但物價一直調漲，以身為特殊學生家長及在特教相關團體服務的經驗，非常贊成教育部給予適當調漲，這是對特教老師付出與辛勞的肯定。

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