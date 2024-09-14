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    慈大全素學餐 一天才65元

    下週中秋節，慈濟大學學餐昨天有加碼送月餅一顆。（慈濟大學提供）

    下週中秋節，慈濟大學學餐昨天有加碼送月餅一顆。（慈濟大學提供）

    2024/09/14 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立慈濟科大學餐與慈濟大學合併後，學餐更便宜了，早餐十五元、午晚餐廿五元，一天只要六十五元，是全國大專院校最便宜學餐，且雖然是全素食，仍比市面素食自助餐便宜，學長姐嘆息「十年沒調了吧，真是感人」。 

    花蓮慈濟科技大學、慈濟大學今年九月合併，併校後教職員生共七千人。併校前，介仁校區（原慈大人社院）早餐三十五元、午晚餐四十五元；建國校區（慈科大）早餐三十三元、中餐晚餐四十三元；併校後，三個校區比照慈濟大學中央校區，統一為早餐十五元、午晚餐二十五元，三餐都吃學餐只要六十五元。

    慈濟大學學餐餐廳吃飯不用付現金，刷識別證或學生證，需先儲值。學生說，便宜但全素食不是人人都可以，有人幾乎不吃學餐，也有刻意吃學餐省錢的。他說，十五元早餐飲料有豆漿米漿紅茶等可選擇，限內用，但市面一杯飲料都不只十五了，另外素包子、蛋餅、煎餃、麵包、饅頭都有；廿五元午晚餐是自助餐，較貴的菜色會規定限量夾取，比如素雞腿每人限拿一支，學生說，下禮拜中秋節，昨天還多送一顆月餅。 

    慈濟大學表示，每年學校補貼學餐超過七百萬元，合校後統一學餐價格，希望鼓勵吃素。

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