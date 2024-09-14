南方治理平台 7縣市推跨域合作

台東縣長饒慶鈴（左起）、澎湖縣長陳光復、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠及屏東副縣長黃國榮參加「南方治理平台」首長會議。（記者林宜樟攝）

2024/09/14 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕南部七縣市推動「南方治理平台」，昨在嘉義縣進行首長會議，地主嘉義縣長翁章梁表示，南部高科技S廊帶將發展成形，「大南方崛起」為趨勢，會議討論促進大南方觀光、交通建設、環境保護、教育學務共十六項議題，推動跨縣市合作。

討論觀光、交通、環保、教育議題

翁章梁、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長陳光復及屏東縣副縣長黃國榮昨出席會議；翁章梁說，提案包括如垃圾調度及交通建設等，中央單位派員參與討論，希望南北平衡。

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有關公共運輸通勤部分，嘉義縣提出雲嘉嘉南四縣市台鐵通勤月票構想，澎湖縣提出跨域南高屏澎公共運輸月票方案，提升區域大眾運輸便利性。

嘉縣建設處長郭良江表示，現行「嘉義TPASS」通勤月票可於台鐵在嘉義縣市的六個車站使用，因民眾反映有通勤雲林縣及台南市需求，因此提案採加價購方式規劃雲嘉嘉南通勤月票，正由各縣市政府精算補貼經費後再進行討論。

交通部分，嘉義縣及台南市將推動台三十七線往南延伸新營、串聯南科計畫；台南市與高雄市將提出國道一號安定至岡山段拓寬計畫。

因嘉義到屏東正發展為高科技S廊帶，台南市提案與國科會南科管理局及環境部建立公共治理平台，討論民眾關心的空污、交通、能源設置等議題。

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