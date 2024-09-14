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    首頁　>　生活

    西螺大橋藝陣文化祭 10/5登場

    2024/09/14 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕迎接雙十煙火在雲林，雲林縣府全力拚觀光，十月每週都有精彩活動接力，以西螺大橋藝陣文化祭打頭陣，十月五、六日下午三點到晚上八點在西螺大橋及東側廣場，有操槍儀隊、官將首、火舞，雲彰宮廟齊聚橋上為台灣及雲彰祈福，還有六百秒高空煙火秀。

    縣長張麗善表示，配合雙十煙火在雲林，今年把藝陣、詔安火把、在地信仰與國慶等元素串接在一起，活動內容十分精彩， 第一天有「新竹聯豐」戰獅鼓陣、「藝響台灣劇團」官將舞陣以及「雲火INFERNO」火舞表演，還有台語選秀歌手許志豪連番上陣，晚上有火把遊行上橋，並在橋上第十六墩點燃國慶大師設計「幸福」、「雲林」的翻轉字。

    第二天有西螺福興宮所率領的在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香儀式，並施放六百秒煙火秀。

    縣府文化觀光處長陳璧君說，今年還製作限量一千張活動主視覺悠遊卡，獨一無二值得收藏，民眾在活動期間到西螺商圈消費集點數即可兌換；十月五、六日在四湖三條海水浴場有風箏衝浪公開賽及體驗活動，十月六日在西螺武樹森活園區還有西螺七崁路跑，歡迎民眾白天到四湖玩水上活動，下午到西螺參加藝陣文化祭。

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