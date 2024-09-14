台南全盲陳柏毓當志工 開課教按摩

陳柏毓（中）授課示範「按摩不求人」，學員反應熱絡。（記者蔡文居攝）

2024/09/14 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕現年卅二歲的陳柏毓，雙眼全盲，擁有乙級按摩技術士證照，靠按摩為生。因成長過程中受很多人幫助，他發願當志工回饋社會，但苦無門路。台南市志願服務推廣中心特別幫他安排線上課程，協助他「聽」課及訓練，順利取得志工資格，並在昨天首次為台南市志工授課，講授「按摩不求人」課程，開啟他的志工之路。

社會局邀請陳柏毓擔任講師，授課對象是南市志工，反應熱烈，課程一開放報名即「秒殺」，有七十人參加。

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回饋多人幫助 講授專業技術

陳柏毓出生在一個有先天性青光眼的家庭，小時候雙眼正常，十二歲發病，先是右眼看不見，廿四歲時雙眼全盲，但他仍努力向學，取得南台科大休閒事業管理系學歷。

陳柏毓在還看得見時，曾在飲料店工作。全盲後學習按摩一技之長；很多人好奇他能如此樂觀，他說：「因為愛」，因從小受大家關懷很多，心中充滿感恩。他感謝靈魂之窗伴他走過廿四年的美好歲月，現在，帶著大家對他的關愛持續往前走。

陳柏毓說，如今可以靠按摩維生，且如願成為志工，感恩一路走來家人、同學、老師、朋友的幫忙，以後換他幫助別人，未來持續配合台南市志願服務推廣中心舉辦「按摩不求人」課程。

社會局人民團體科科長黃靖雅說，志推中心協助聽障者申請手語翻譯，也為視障朋友安排線上「聽」課，順利取得志工資格。

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