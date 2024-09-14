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彰化八卦山文學步道 林亨泰詩亭揭幕

彰化八卦山文學步道第十四座詩亭「林亨泰紀念詩亭」揭幕。（記者張聰秋攝）

彰化八卦山文學步道第十四座詩亭「林亨泰紀念詩亭」揭幕。（記者張聰秋攝）

2024/09/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣昨新增第十四座詩亭，為紀念國寶級詩人林亨泰設立的「林亨泰紀念詩亭」正式揭幕，彰顯其對台灣文學的貢獻。自二○○一年起，八卦山文學步道已有十三座詩亭展示多位文學名家的作品，這次新增的詩亭則專門紀念林亨泰的卓越成就。

林亨泰於去年九月辭世，享嵩壽一○○歲，是台灣「跨語世代」的重要代表作家，他一生推動新詩創作，今年四月榮獲國家最高榮譽「行政院文化獎」。文化局於八卦山文學步道興建「林亨泰紀念詩亭」，並於昨天揭幕。縣長王惠美、林亨泰夫人黃綺雲、女兒師範大學教授林巾力及詩人康原等人到場見證。

康原朗誦了林亨泰的作品，彰化學子音樂演奏祝賀詩亭落成。王惠美與貴賓寫下祈福卡，深切表達對林亨泰的敬仰與懷念。

王惠美致詞說，林亨泰出生於彰化北斗，一生致力於台灣新詩的推動，並多次在語言轉變的時代中，成為文壇跨語作家中的翹楚。

林巾力感謝縣府為其父親設立詩亭，並表示身為彰化縣民感到驕傲。笠詩社社長利玉芳也提到林亨泰是笠詩社首位主編，與笠詩社淵源深厚。縣府能在八卦山這座充滿詩意的文學步道上為他設立紀念詩亭，讓愛詩的人們，有了分享詩意的空間。

彰化八卦山文學步道新增第十四座詩亭「林亨泰紀念詩亭」，紀念國寶級詩人林亨泰的文學貢獻。（記者張聰秋攝）

彰化八卦山文學步道新增第十四座詩亭「林亨泰紀念詩亭」，紀念國寶級詩人林亨泰的文學貢獻。（記者張聰秋攝）

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