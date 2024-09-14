《桃園》兒美館「光盒作用」展 學童探索光與色彩

桃園市兒童美術館今起至十一月十七日舉辦「光盒作用」教育計畫展覽，中壢區芭里國小學童拿濾色片體驗觀展。（記者黃政嘉攝）

2024/09/14 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市兒童美術館今起至十一月十七日舉辦「光盒作用」教育計畫展覽，邀請國際視覺設計團隊卡諾夫斯基策劃具啟發性的光學色彩教育，以「光學三原色」與「印刷四色」色彩知識，推出系列具教育意義的互動體驗展區，搭配紅、綠、藍三色濾光片，讓參觀者在展廳中探索光與色彩的藝術趣味。

策展人田相韋昨說，設計團隊以紅、黃、藍色，打造一、二樓展間布景，一樓「萬花筒隧道」在圖紋、鏡面和色光變化映照下，引領觀眾步入奇幻光學空間，有色光調色盤、探索迷宮斗展區搭配三色濾光片，可在布景上看到栩栩如生的野生動物、自然森林與海景等視覺圖像。

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二樓「光與色彩實驗室」包括光桌塗鴉、RGB影子攝影棚、彩蛋捉迷藏及埤塘生態箱，透過互動創作帶孩童在光盒裡，認識光與色彩的關係，並發揮創意進行創作。

館方昨邀請中壢區青埔、芭里國小逾四十名學童觀展←←，芭里國小六年級學生吳恩樂說，本身喜歡畫畫，看展時有被很多種顏色光照到，亮亮的，可以看到自己，還有拿著綠色片看到蛇、鱷魚、小鳥，覺得很有趣。

副市長蘇俊賓表示，希望透過展覽中不同顏色、色塊、線條、光影，讓更多的可能性打開大家的視野。

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