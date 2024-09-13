桃園慈湖水舞秀慶秋節 今起日夜皆吸睛

大溪慈湖中秋夢幻水舞秀隱藏版亮點「LOVE」、慈湖紀念雕塑公園圖案。（記者李容萍攝）

2024/09/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「放假囉！來慈湖」夢幻水舞秀的壓軸中秋節慶週，今起至十七日在大溪區慈湖紀念雕塑公園重磅登場，「日夜夢幻水舞雙重奏」透過光、音樂與慈湖環境的完美融合，帶給觀眾視覺與聽覺的饗宴，夜間水舞則有隱藏版亮點，融合與桃園市、中秋相關的八個有趣圖案，讓慈湖夜間觀光升溫。

下午4點起 每隔半小時展演10分鐘

市府觀光旅遊局長周柏吟說，慈湖中秋節慶週水舞秀的展演時間，為下午四點至晚上七點卅分，每卅分鐘一次，每次約十分鐘，分日、夜版本，下午四點至五點卅分為日間水舞秀，晚上六點至七點卅分為夜間水舞秀。

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周柏吟說，八個隱藏版圖案包括桃園市可愛活潑的吉祥物「阿桃」與「園哥」、觀旅局「樂遊桃園」FB擬人化代表百變「小桃子」、象徵國境城市的「飛機」、慈湖紀念雕塑公園的名景「慈湖橋」、「放假囉！來慈湖」標語，還有中秋節代表圖案「萌兔」和「LOVE」，為欣賞水舞的遊客增添樂趣。

周柏吟表示，今年嘗試推出「日夜夢幻水舞雙重奏」，藉由不同音樂曲目，搭配不同水舞律動，讓觀眾可以看到日、夜不同的慈湖水舞風貌。

舞台區今晚邀請享頑樂團，明天則有Joy Life藝術舞團、五舞太鼓團、爵士鼓、薩克斯風及猜謎互動與民眾同歡；十五日Aim Dual樂團、東方舞蹈及火舞、特技；十七日原林藝術舞集、享頑樂團、薩克斯風等壓軸表演；十四、十五、十七日還有月球小燈DIY體驗。

提供免費接駁車 自下午2點半起發車

觀旅局於十四、十五、十七日下午兩點卅分至晚上八點卅分提供免費接駁車，藍線自北橫遊客中心站（經國紀念館）至慈湖導覽站，綠線自大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，自行駕車的民眾建議停放北橫遊客中心或大溪橋頭停車場，再搭乘接駁車抵達會場，遊客也可利用「台灣好行」及市區公車前往慈湖。

觀旅局「樂遊桃園」FB擬人化代表百變「小桃子」及象徵桃園為機場國門的「飛機」。（記者李容萍攝）

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