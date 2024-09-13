偏鄉就醫難 7成癌友曾想放棄治療

台灣癌症基金會呼籲各界關注偏鄉癌友就醫可近性議題，協助患者穩定就醫。（資料照）

2024/09/13 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕癌症長年佔據國人十大死因首位，台灣癌症基金會指出，南部、東部癌症病友死亡率較北部地區高，且常需在無人陪同的情況下就醫，高達七成的偏鄉癌友曾動念「放棄治療」，呼籲各界關注偏鄉癌友就醫可近性議題，協助患者穩定就醫。

衛福部統計，二○二一年新增十二萬餘名癌症個案，其中六成是六十歲以上；台灣癌症基金會則指出，偏鄉就醫的交通時間是大都市的八至十倍，南部、東部癌症死亡率分別較北部高出卅三％、四十五％，且分別有超過六、七成癌友經常在無人陪同下獨自就醫。

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台東太麻里癌症病友方伯伯分享指出，他平時獨居，每週騎車五十公里才能到醫院治療，曾多次遇到排泄物無預警從造口流出，長期舟車勞頓與孤獨感，讓他不只一次萌生放棄治療的念頭，「每次騎在路上，我都想很多，很像是人生的最後旅程」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，化療、放療的高頻率、副作用與醫院往返路程，使偏鄉病友飽受煎熬，若家庭支持系統薄弱，不少病友寧可放棄治療，也不願意繼續奔波，因此改善交通支持，對提高偏鄉銀髮癌友的治療持續性和生活品質尤其重要。

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