中研院人社科學博士生獎學金 16人獲選

中研院今年起獨步全國首創「人文社會科學博士生菁英獎學金」，並於今公布16名獲選名單。（資料照）

2024/09/13 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為鼓勵人文社會領域學生攻讀博士，中研院今年起獨步全國首創「人文社會科學博士生菁英獎學金」，昨日公布十六名獲選名單，中研院表示，獲獎者每月可獲四萬到五萬元獎學金，也可使用該院學術資源，最長獎助五年。

受少子化等影響，攻讀博士的學生減少，人文社會領域者更少，中研院學術諮詢總會副執行秘書呂妙芬表示，長期以來國內提供人社領域博士生全額獎學金的管道有限，學生多靠工讀、兼職才能完成學業，許多人更因此拖延修業時間，影響後續職涯發展，這次設立獎學金，便是希望以長期穩定的經濟支持，讓具有學術潛力的博士生能夠專注學術研究，盡早完成學業。

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中研院表示，該獎學金開放全國大學校院具我國國籍之博士生申請，每年級獎勵至多十五名，最多可獲獎助五年，首屆就收到二百卅七件申請，評審團隊由多位中研院人文組院士與特聘研究員組成，分初審、複審、決審三階審查，進入決選後還要面試，最後選出十六人，其中新生三名、一年級十名、二年級三名。

中研院說明，獲選博士生的研究領域多元，包括語言與音樂的關係、情緒的情境表徵、運用社會網絡與機械學習探討社交互動行為、選舉對政黨的權力分配發展趨向、跨境電信網絡的國家治理等，獎助至博士班五年級止，每年需通過考核。

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