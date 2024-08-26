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    首頁　>　生活

    林內湖本村八色鳥族群 維持32隻

    八色鳥數量為卅二隻，雖與去年相同，也看出人為干擾因素已大幅降低。（林保署南投分署提供）

    八色鳥數量為卅二隻，雖與去年相同，也看出人為干擾因素已大幅降低。（林保署南投分署提供）

    2024/08/26 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕農業部二○○八年公告雲林湖本村為八色鳥野生動物重要棲息環境區，吸引鳥友觀賞八色鳥，也因此影響鳥兒生態、育雛，公部門為了降低人為干擾，除了不定期巡視，也有林內湖本社區發展協會進行生態監測及保育推廣等行動。今年族群數量調查為卅二隻，數量未再降低，人為干擾因素已大幅降低。

    根據估計，八色鳥目前全球族群數量不到萬隻，是珍貴稀有保育類野生動物，每年四月中下旬，從東南亞度冬地飛到雲林林內鄉、斗六市、南投竹山鎮交界丘陵地等低海拔森林繁殖，其中雲林龍過脈步道更是知名觀賞點。

    不過曾有鳥友為吸引鳥兒出現，以不當行為影響八色鳥育雛，林保署南投分署與縣府、鄉公所等單位不定時巡查，湖本社區發展協會也和分署合作進行生態監測、棲地巡護等。南投分署表示，雖族群數量與去年觀測持平，但民眾保育意識提高，人為干擾情形大幅降低。

    猴群、流浪狗是天敵

    保育人士發現，林內鄉猴群擴大會挖竹筍吃，影響竹林間八色鳥育雛，有待長期追蹤觀察。

    南投分署表示，近來也觀察流浪狗影響鳥兒築巢，將與縣府、鄉公所、保七總隊第六大隊（森林警察）及社區聯合稽查，同時放置捕獸籠等，避免流浪狗影響八色鳥棲地。

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