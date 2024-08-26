虎尾建國眷村屋頂 28青年用5天修復

28位年輕志工修繕一處僅剩牆體的遺留建築物，學生製作屋頂蓋上透明屋瓦，為這處空間賦予新生命。 （劉志謙提供）

2024/08/26 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾建國眷村在日治時期曾為日本海軍航空兵舍，國民政府接收作為眷村，二○一五年雲林縣府公告登錄建國一、二村雲林聚落建築群陸續進行修復。眷村營運管理中心執行長劉志謙九年前發起利用假期讓民眾協助修復、活化空間，今年廿八位青年參與。其中有台義混血的女孩連三年參加工作，她說，找回歷史過程中有自己足跡，非常有成就感。

學生動手做 透明屋瓦賦予新生命

劉志謙表示，九年前「建國前進」青年團隊為活化眷村，每年暑假展開三天兩夜行動，至七年前，在教育部計畫補助下，改變模式，以五天四夜工作假期讓學生駐點進行文史調查、空間活化，也帶領學員整理一處公部門還沒來得及修復、活化空間的建築。

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劉志謙指出，今年主要修繕「辛棟」其中一處狹長空間，僅剩牆體的遺留建築物，學生親手製作屋頂，並蓋上透明屋瓦，廿八位青年僅僅用了五天就完成修復老屋屋頂，為這處空間賦予新生命。

台義混血女孩 連3年參與工作

台義混血的郭芷怡，二○二二年從義大利回台灣後，連續三年參與活動。她表示，來這裡真的可以讓年輕人們更認識台灣過去歷史，大家從復建物的過程中，讓老建築留下新世代腳印，非常令人難忘。

住在虎尾廉使里的林芳汝則表示，過去常常被長輩們警告此地如廢墟，最好不要靠近，現在靠著自己雙手協助修復部分的建國眷村，非常有成就感；來自台南麻豆區的姊妹簡善語、簡明暄是首次參與。他們表示，明年還想再來，繼續加入修復建國眷村的行列。

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