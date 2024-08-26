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    海水均溫逾30度》台東杉原灣、莿桐、富山部落 珊瑚白化嚴重

    莿桐部落近海珊瑚白化嚴重。（陳羿均提供）

    莿桐部落近海珊瑚白化嚴重。（陳羿均提供）

    2024/08/26 05:30

    〔記者劉人瑋、蔡宗憲／綜合報導〕台東有在地環保人士發現，杉原灣、莿桐、富山部落珊瑚白化嚴重，核三廠出水口珊瑚甚至還覆蓋藻類，推測應與他處一樣，皆受溫度升高影響，當地環保人士和漁民驚呼「第一次見到台東這麼嚴重」，連綠島也白化嚴重，海底一片孤寂少魚可捕，擔心不知何時珊瑚會再重生。

    綠島大白沙較淺水域也半數白化

    台東著名環保人士陳羿均，近來潛水測量杉原灣、富山到莿桐部落一帶海底深度，發現海域內每平方公尺過半珊瑚白化或呈螢光色甚至軟珊瑚也萎縮。陳羿均發現，五米內鹿角、軸孔和軟珊瑚最嚴重，連生命力較旺盛的表孔及長狀鹿角珊瑚也多有問題，核三廠排水口竟也見到藻類覆蓋珊瑚。

    海生館珊瑚權威樊同雲表示，南台灣為第八次海洋熱浪引發珊瑚大白化事件中，如恆春南灣海水近期最高溫度已達三十三．八度，七月海水平均溫度已達三十一．一度，而超過三十度珊瑚即有發生大白化的風險。但樊也認為這些都是短期現象，珊瑚會逐漸復原不會造成數量明顯減少。

    專家抱持樂觀看法，但地方卻是擔心，陳羿均與漁民多認為，台東因有黑潮本該溫度較低，但調出全球水溫圖連漁民都吃驚，發現全國至中國皆是三十度左右高溫，「大概只剩北海道到白令海峽比較涼快」，近海只有在百米以下才易釣到魚，否則只能捕捉迴游魚類。

    而綠島潛水業者昨也表示，連南邊的大白沙一帶，水深十米內的珊瑚也半數白化，「人潮很冷，海溫很熱」。

    莿桐部落近海珊瑚白化嚴重。（陳羿均提供）

    莿桐部落近海珊瑚白化嚴重。（陳羿均提供）

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