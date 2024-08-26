褚伊哲完成國內外逾70場全馬 用跑鞋認識國際城市之美

褚伊哲在低溫下參加紐約馬拉松。（褚伊哲提供）

2024/08/26 05:30

記者蔡思培／專訪

四十一歲的褚伊哲跑馬拉松十六年、完成國內外超過七十場全馬，跑遍美國紐約、德國柏林、日本沖繩和大阪等知名城市馬拉松，到其它國家的城市他不愛搭地鐵，反而穿上跑鞋跑一段來紀錄旅程，認識城市，感受每一個城市之美。

會跑步緣起於工作應酬加上失戀導致體重失控，想改善身心狀況，從一開始跑五公里慢慢進步到十公里、廿一公里的半馬，到最後挑戰四十二公里的全馬，身體健康了、情緒穩定了，也享受到跑步帶來的正面效果，更愛上了克服長距離和體能限制帶來的滿滿成就感。

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褚伊哲完成超過七十場全馬，累積的路跑、馬拉松獎牌超過一百面，除跑過國內大小賽事，也曾到美國紐約、德國柏林、日本沖繩、大阪等城市參賽，「跑步是認識一座城市很好的方式」，他曾在日本路跑經過商店街、神社、美軍基地，也曾在德國完成馬拉松後直奔啤酒節狂歡。

要跑全馬並不輕鬆，褚伊哲曾為跑步著迷到每個月都要求自己完成一場馬拉松，卻因訓練時腰部、腳部拉傷被迫休養三個月，進而領悟到若想跑下去，最重要是找到最適合自己、舒服又不受傷的步調，而人生也是如此。

跑步中學習與自己對話

褚伊哲認為，跑步可為各年齡層帶來不同感受，廿多歲是給自己的挑戰、卅多歲是維持生活信念與固定目標、四十歲能讓身體變強。他設立目標，五十多歲時藉跑步認識不同生活圈的朋友。

「跑步雖可說走就走，卻也是一項孤獨的運動」，但褚伊哲認為，跑步的孤獨並非壞事，反而是學習與自己對話的機會，讓自己更加專注，停止與別人比較，進而努力超越自己。

褚伊哲已完成超過70場全馬，累積的路跑、馬拉松獎牌超過100面。 （記者蔡思培攝）

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