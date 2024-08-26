「交管1天就能讓成千上萬人參與」 學者：路跑讓台北躋身國際

台北馬拉松2.8萬人參與，許多外籍人士專程前來參加，估計創造2億元經濟效益。（資料照，記者方賓照攝）

2024/08/26 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕馬拉松、路跑在各縣市如雨後春筍展開。學者分析，路跑只要花一天時間，就能一次吸引大批跑者和親友團，是高效率的運動賽事，也能幫助城市躋身國際之列，吸引國際目光。

國際上有句話是「每一座偉大的城市，都要有一個知名的馬拉松。」國立體育大學體育推廣學系教授李再立表示，世界六大馬的舉辦城市東京、紐約、芝加哥、波士頓、柏林、倫敦，備受跑者支持，並被視為挑戰紀錄的重大目標；辦在年底的台北馬拉松，對許多跑者來說跑了一整年，台北馬如同年底驗收，也讓台北在國際展現城市魅力，躋身國際之列。

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此外，李再立分析，路跑活動只要管制一天交通，就能讓成千上萬人一起參與，是高效率的運動賽事；其他賽事若要有同樣規模的參與者，例如打籃球場地必須夠多，日程也會拉長，相對來講困難許多。

此外，各城市依據不同條件，發展出獨有的賽事樣貌，也成為一大賣點。李再立舉例，有些路跑結合當地特有的自然環境，可以飽覽獨特景致。又如台北馬拉松結合大眾運輸，某一年賽事路線盡可能沿著捷運線安排，親友可藉由晶片追蹤，隨時掌握跑者位置，搭捷運到定點加油，這是其他縣市無法做到的特色。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，會展、演唱會、運動賽事等活動的共同特性，是一次性吸引大批感興趣的民眾前來，而路跑、馬拉松等運動賽事，常在早晨舉辦，參賽者多前一晚就提前抵達，衍生出食宿、交通等消費；此外，有些參賽者的家人會隨行到場加油，賽後再全家到當地旅遊觀光，所以「路跑不只是一個人的商機，還可以全家一起來」。

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