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    國際地理奧林匹亞競賽 台奪二金一銀一銅

    國際地理奧林匹亞競賽傳捷報，我國選手拿下二金一銀一銅，由左至右為田修明（銀牌）、紀均翰（銅牌）、曾向謙（金牌）、蘇柏元（金牌），駐愛爾蘭大使楊子葆特地前往打氣。（中華民國地理學會地理競賽暨奧林匹亞委員會提供）

    國際地理奧林匹亞競賽傳捷報，我國選手拿下二金一銀一銅，由左至右為田修明（銀牌）、紀均翰（銅牌）、曾向謙（金牌）、蘇柏元（金牌），駐愛爾蘭大使楊子葆特地前往打氣。（中華民國地理學會地理競賽暨奧林匹亞委員會提供）

    2024/08/26 05:30

    總分排第4 歷年最佳成績

    〔記者林曉雲／台北報導〕第二十屆國際地理奧林匹亞從愛爾蘭傳回捷報，共有四十六國、一八三位選手參賽，我國四位選手拚出二金一銀一銅佳績，總得分排名第四，僅次於美國、澳洲、印尼，是歷年來台灣參與實體比賽中成績最好一次。

    金牌得主蘇柏元剛從建中畢業，將就讀台大物理系，另位金牌得主曾向謙則畢業於台中一中，將就讀台大國企系；銀牌得主田修明就讀台師大附中二年級，銅牌得主紀均翰則是從台中一中畢業，將就讀中國醫藥大學醫學系。

    蘇柏元表示，他學習到製圖、論證、觀察等實用技能，讓他在觀察世界和台灣時有不同的觀點；曾向謙認為地理是理解世界的工具，也可活用在生活中；田修明把地理當成志業；紀均翰表示，除了增廣見聞，對周遭的人事物也有更深入的了解。

    競賽由高雄師範大學地理系主任何立德擔任領隊，副領隊台灣師範大學地理學系副教授王聖鐸表示，選手除了要觀察、記錄、評估之外，還需在短時間內繪製地景圖及土地利用圖，挑戰度相當高，我國四位選手表現可圈可點。

    國際地理奧林匹亞競賽自一九九六年開始，選手限齡十六歲至十九歲，競賽包含三項測驗，野外實察測驗和地理議題各佔四十％，多媒體測驗佔二十％，全程以英文應試作答，選手須兼具學科能力、外語實力及論述表現，實屬高難度。

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