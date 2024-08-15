竹縣嘉豐國小地下停車場 最快10月底啟用

新竹縣嘉豐國小公有收費停車場目前正辦理委外招標。（記者黃美珠攝）

2024/08/15 05:30

近竹北高鐵特區 166汽車格 2成提供周邊里民優惠月租

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市福興東路、近高鐵特區一帶鬧大型公有停車場荒！以致今年八月宣布完工的嘉豐國小公有地下收費停車場，備受各界關注何時才能開放使用？縣府交通旅遊處長陳盈州說，正上網招標中，計畫九月初評選結果出爐，後續建置完成相關智慧停車設備，最快可望十月底啟用。

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委外經營招標 9月初評選出爐

陳盈州說，嘉豐國小地下停車場分成兩區，一區由嘉豐國小校方專用，獨立動線進出，不對外收費開放，且已啟用。另一區開放的公有收費停車場共有一六六個汽車停車位，縣府規劃月租停車不得超過五成，其中有兩成將提供周邊里民優惠月租。

陳盈州直言，由於福興東路沿線，除縣立體育場，其他都是路邊停車格，缺乏如嘉豐國小地下停車場般的大型、室內公有停車空間，再加上格數有限，所以搶手可期。

採智慧系統 天井採光自然通風

目前縣府是以每小時收費廿元、月租費兩千四百元的基礎，計算四年廠商需要繳納的權利金為二二一五萬元，但評選決標後，得標廠商會不會在一位難求下考慮以價制量、提高收費和月租金？這還須在得標後再詳細研議；如果得標業者真的決定提高收費，自然也必須增加繳交權利金給縣府。

目前這座公有收費停車場正上網招標中，預計九月二日開資格標，九月六日進行評選，目前至少有二到三家廠商表示興趣。

陳盈州說，評選結果出爐後，後續還要簽約、建置施設智慧停車系統，光施工就預計要一個半月，所以最快要到今年十月底才會開始營運。

由於嘉豐國小是縣內第一座鑽石級的綠建築校園，因此其地下停車場也配套設計了採光天井，可自然通風和採光，不用機械排風便能削減停車場內的廢氣，因此除了實質的停車功能，這項特色也備受各界期待。

新竹縣嘉豐國小公有收費停車場，採光明亮自然通風。（記者黃美珠攝）

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