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    台日海巡艦聯合演練 「巡護九號」返高港

    海巡署「巡護九號」首度與日本海上保安廳「相模號」進行搜救演練。 （海巡署艦隊分署提供）

    海巡署「巡護九號」首度與日本海上保安廳「相模號」進行搜救演練。 （海巡署艦隊分署提供）

    2024/08/15 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署「巡護九號」今年六月廿一日從高雄港啟航，執行遠洋漁業巡護任務過程，七月十八日與日本海上保安廳「相模號」，在日本千葉縣房總半島南邊海域，進行台日海巡艦首次聯合搜索和救難訓練，昨天清晨返回高雄港。

    海委會主委登船頒發加菜金

    海委會主委管碧玲率副主委兼海巡署長張忠龍、艦隊分署長廖德成登船頒發加菜金。張忠龍表示，「巡護九號」啟航首日晚間，就在鵝鑾鼻東北方五七○浬海域，及時制止某艘漁船的兩名印尼籍船員持械鬥毆案件，將滋事船員交給苗栗艦載回高雄後和解；管碧玲提醒持續落實訓練。

    「巡護九號」於六月廿一日從高雄港啟航，在北太平洋、中西太平洋兩大公海海域巡護，登檢及慰問台灣遠洋作業漁船十六艘，總航程超過九千浬。

    巡護期間於七月十日停靠東京港補給燃料後，七月十八日與日本海保第三管區的橫濱海上保安部「相模號」進行搜救演練，成為台日海巡艦首度共同訓練。海巡署強調，基於日台交流協會與台日關係協會簽署的海難搜救備忘錄，由兩協會辦理實務合作。

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