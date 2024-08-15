感謝奧運選手 高市府製漫畫影片致意

參加巴黎奧運選手回國，市府製作漫畫影片彰顯奮鬥精神，包括台灣桌球教父莊智淵等。（市府提供）

2024/08/15 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市國手參加二○二四巴黎奧運有羽球世界球后戴資穎、射擊證件妹吳佳穎、台灣桌球教父莊智淵、新生代小將高承睿均已回國，市長陳其邁感謝選手為台灣的努力，市府特別製作漫畫式影片，敘說四位選手的心路歷程，感謝他們的付出，也期待未來高市選手能以奧運為目標，站上世界運動頂端的殿堂。

羽球球后戴資穎負傷出賽 感動全國

其中，世界羽球球后戴資穎，是台灣首位羽球女子單打世界排名第一的選手，二○一六年於香港公開賽奪冠後登上女子單打世界排名第一名，更於二○一八年亞運奪下台灣亞運史上第一面羽球金牌。

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身經百戰的她四度叩關奧運殿堂，並於二○二○東京奧運獲得女子單打首面銀牌，今年再戰巴黎奧運為最後一役，在嚴重傷勢之下仍堅持出賽，感動全台民眾。

射擊甜心吳佳穎 堅持到最後

「射擊甜心」吳佳穎，上屆東京奧運在廿五公尺手槍以第五名成績刷新個人和隊史紀錄；本屆奧運再度挑戰廿五公尺手槍，最終以五七二分止步資格賽，她勇於挑戰、堅持到最後一刻。

桌球教父莊智淵 台灣精神指標

「台灣桌球教父」莊智淵，自二○○四年首度參加雅典奧運迄今為第六度參加奧運，可說是台灣桌球的精神指標，莊智淵印象最深刻的是二○一二倫敦奧運的賽事，也是他最接近奧運單打獎牌的一次，今年二○二四巴黎奧運參加團體賽，在賽程結束後正式畫下以選手參加奧運的句點。

新生代桌球選手高承睿 挺進16強

新生代桌球選手「柚子同學」高承睿，今年二月「世界桌球團體錦標賽」為台灣拍下巴黎奧運桌球團體賽資格門票一戰成名，在男子單打的賽事中，他展現初生之犢不畏虎的氣勢，且在師父莊智淵的坐鎮下挺進十六強。

參加巴黎奧運選手回國，市府製作漫畫影片彰顯奮鬥精神，包括世界羽球球后戴資穎等。（市府提供）

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