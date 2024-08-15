擺脫聚賭、街友 高雄三民公園大改造

「三民公園改造工作坊」民眾紛紛提出意見。（記者葛祐豪攝）

2024/08/15 05:30

市府編列4千萬 以共融、防災目標設計 預計明年底完成

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昔日有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，近年因公園聚賭、街友盤踞、機車穿越公園等問題，難以親子共融；市府編列第一階段四千萬元經費，針對公園大改造，預計明年底完成。

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杜絕機車穿越公園 導入科技執法

鄰近高醫、捷運後驛站的三民公園，面積總共五．一公頃，周遭有安和、安東、達明三里，公園內設有民主言論廣場，早年使用率很高，有「高雄民主聖地公園」之稱。

不過，三民公園長期被聚賭、街友、交通等三大問題困擾，導致家長不太願意帶小朋友來公園。首先，一些民眾經常聚集在公園下棋或打牌，疑有賭博行為；其次，公園內的椅子或圖書館前，入夜後常有街友睡覺；第三是民眾貪圖方便，騎機車穿越公園的行為屢見不鮮。

蒐集民眾意見 預計10月辦說明會

在地方期盼下，工務局公園處編列四千萬經費，啟動三民公園第一階段改造計畫，請顧問公司以共融、防災目標設計，目前正進行「三民公園改造工作坊」，蒐集民眾意見，預計今年十月辦理說明會，工程則預計明年底完工。

參與工作坊的市議員張博洋指出，第一階段改造預計把公園的大步道改成大草皮，增加綠地面積；針對機車違規闖入公園，則導入科技執法，同時改善街友佔用設施及聚賭的問題。

改善夜間照明 增加全齡化設施

參加民眾發言踴躍，紛紛提出改善夜間照明不足、改善公園步道不平、公園周邊機車停車、增闢直排輪溜冰空間、增闢寵物友善空間、成為全齡化使用的公園及增加全齡化設施等建議。

張博洋強調，期盼改造後的三民公園，能成為周邊學校生態教育的場所，圖書館與公園的互動性能更大，新的草皮能辦露營活動、固定有市集或不插電的黃昏演唱會，呈現全齡式的共融公園。

高雄市政府編列第一階段4千萬元經費，將針對三民公園大改造。（記者葛祐豪攝）

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