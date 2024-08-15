南韓電動車釀大火 北市派交通局考察

2024/08/15 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕南韓仁川市八月一日發生電動車電池自發爆炸，造成住宅大樓火災，一百四十輛汽車被燒毀或受損，造成民眾對電動車安全的憂慮加深，南韓政府十三日決定建議各車廠主動公開電動車電池資訊，也擬禁止電量超過九十％的電動車進入停車場；台北市長蔣萬安昨對電動車的風險表示，已要求消防局在下週三公安會報，針對電動公車及鋰電池防救災管理及精進策略，提出詳盡完整的報告。

蔣萬安昨受訪表示，台北市有電動車充換電站設置規範，產發局也在七月邀專家、學者討論，會議結論的建議已發函中央，但中央還沒有一個正式的主責機關，希望能有統一規範。同時要求交通局、消防局全面檢討現行做法，檢視每個環節來避免電動車、鋰電池可能發生的災害。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，已要求消防局在下週三公安會報，就全市電動公車及鋰電池防救災、管理檢討與精進策略，提出詳盡完整的報告。另外，交通局下週將派員到首爾，針對電動車議題進行考察交換意見。

至於是否有可能比照南韓採取措施，蔣萬安表示，還需要更進一步了解整個政策背後的考量，會先請消防局即刻跟首爾市政府聯絡了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法