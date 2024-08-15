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    首頁　>　生活

    北市好孕專車 鍾沛君建議評鑑、配備安全座椅

    2024/08/15 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕母親節生產的台北市議員鍾沛君，昨帶著三個月大的寶寶出席台北市政府「好孕2U」政策一週年記者會，分享搭乘好孕專車經驗，除感謝有耐心的運將給予關懷、幫助，也坦言有多次被棄單的經驗，建議政策邁入第二年，要以配備兒童安全座椅、駕駛評鑑為目標，讓孕婦或帶著寶寶出門的媽媽，使用更方便，服務更精緻化。

    鍾沛君說，她孕期胖了卅二公斤，上下車時如恐龍一般，對於給予協助的運將，她下車輸入車資時，都會多給十到廿％的金額，當作小費感謝，也希望運將們口耳相傳，增加搭載孕媽咪意願。

    不過她坦言常被棄單，因為運將接單時看得到是好孕專車，在同一地點叫不到車時，改用一般叫車就叫得到，「所以不是地點問題」，至於是什麼原因，可能要靠車隊去調查。

    鍾沛君建議市府複製民間「寶寶優步」的加成做法，多付一點車資，確保得到無菸車、有細心耐心的駕駛服務；車隊也應有評鑑機制把關，得到一定優異成績的運將、車輛，才能成為好孕專車，而不是現在每輛車都可以，才能讓服務更精進。

    此外，市府應與車隊協力大規模採購兒童安全座椅，因為服務是延伸到產後六個月，出門帶寶寶沒有兒童安全座椅就沒辦法上車，會降低產後用的機率，若配備能升級，可提升好孕專車服務精緻度。

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