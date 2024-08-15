北市好孕專車補助 範圍擴大納全台

台北市政府「好孕2U乘車補助」政策滿週年，台北市長蔣萬安（右三）昨天與好孕媽咪、好孕司機合影。（記者廖振輝攝）

2024/08/15 05:30

拆單申請超額補助、上下車地點在外縣市景點 被北市審計處指正

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府「好孕2U乘車補助」政策滿週年，審計部台北市審計處審核去年執行成果，指出有拆單申請超額補助，以及上下車地點在外縣市景點，淪為旅遊補助等問題，台北市長蔣萬安昨表示，「好孕2U乘車補助」不只是讓孕媽咪們省車資，更重要的是提供貼心的服務，減少孕期外出交通的不適，今年擴大服務範圍全台皆可，不侷限於台北市。

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提供8千元乘車金 單趟最高250元

北市府編列三九二○萬元，自去年七月一日推動「好孕2U乘車補助」，與兩大車隊合作透過台北通APP，提供設籍北市孕婦每次懷孕電子乘車金八千元，在北市所屬共同營業區的新北市、桃園市、基隆市及宜蘭縣搭乘好孕專車，單趟最高補助兩百五十元，使用期限至預產期後六個月。

審計處發現部分民眾單趟車資超過上限，拆單連續扣抵兩筆，還有部分民眾上、下車地點在新竹縣市、台中市、嘉義縣市、台南市、高雄市、花蓮縣等地的飯店或景點附近，淪為補助長途或旅遊。

蔣萬安︰系統已優化 重複支付會追回

蔣萬安表示，孕婦挺大肚子過馬路、坐公車、捷運，或遇下大雨要撐傘，抱小孩還要背媽媽包，「好孕2U乘車補助」不只是省車資，重要是提供貼心服務，減少孕期交通的不適；今年擴大服務範圍不侷限於台北市，全台都可以使用。拆單申請超額補助經發現就會立刻取消交易追回款項，資訊局持續優化線上支付系統。

社會局補充說，考量補助本就設有單趟支付上限機制，長短程的上限額度無異，為擴大支持孕婦外出，今年擴大全台皆可使用。而初期因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付，系統判定交易兩次以上屬重複支付，經確認就會取消交易，目前持續優化系統，建置阻擋重複支付的功能。

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