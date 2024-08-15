蘆竹山鼻山觀景平台 地板多處破損

山鼻山觀景平台是民眾登山休閒時的重要歇腳地點。（記者周敏鴻攝）

2024/08/15 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區五酒桶山步道是郊山健行勝地，其中的山鼻山觀景平台木質地板與階梯出現多處破損，民眾若稍不注意，登山休閒健身不成，反倒被絆倒跌傷，有熱心人士先拉起警戒線或擺上樹枝警示他人避開，蘆竹公所接獲通知後，已啟動修復計畫，八月底前先依原樣修復，確保民眾遊憩安全。

五酒桶山步道是市內知名的輕鬆健行路線，包括五酒桶山、環山、福德、日落、欒木等多條路徑，全長超過四公里，民眾能徜徉漫步林間，也有視野開闊處可眺望桃園國際機場、台灣海峽日落晚霞等景色。

請繼續往下閱讀...

二○一八年間，市府斥資逾六億元進行五酒桶山公園景觀改善工程，第一期工程包括設置山鼻山景觀平台，設置木質地板、階梯搭設環景三百六十度的觀景平台，讓人從蘆竹長興路的五酒桶山南天宮旁步道入口上行，大約卅分鐘就能抵達，天氣好的時候，可以遠眺林口台地、桃園國際機場、桃園機場捷運，景緻宜人。

近期因為山鼻山觀景平台的木質地板與階梯，出現多處風吹雨淋衍生的破損或凹陷，部分地板甚至有長逾六十公分、寬約十公分的縫隙，山友或遊客稍不注意就可能絆倒受傷。

山鼻山觀景平台的木質地板出現破損。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法