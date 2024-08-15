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    首頁　>　生活

    腸病毒71型疫苗 桃園今起補助施打

    桃園市長張善政（中）14日主持市政會議時宣布，8月15日起補助施打「腸病毒71型疫苗」，估計約有800名低收、中低收家庭嬰幼兒受惠，左1為衛生局長劉宜亷。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政（中）14日主持市政會議時宣布，8月15日起補助施打「腸病毒71型疫苗」，估計約有800名低收、中低收家庭嬰幼兒受惠，左1為衛生局長劉宜亷。（記者鄭淑婷攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣腸病毒疫情仍在流行期，桃園市八月四至十日腸病毒門急診就診高達一一一九人次，市府昨天宣布，今起補助設籍桃市的出生滿二月至未滿二歲，並具低收、中低收入戶資格家庭的嬰幼兒，施打「腸病毒七十一型疫苗」，每劑補助上限四千元，每人最多三劑，估計約有八百名嬰幼兒受惠。

    對象低收、中低收入戶嬰幼兒

    市長張善政說，依據衛生福利部規定，若班上在一週內有兩名以上（含）幼童經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應停課七天，一旦停課對家長是很大的困擾，接種疫苗是最有效防止腸病毒的方式，因此衛生局研議疫苗施打補助政策。

    張表示，考量不同廠牌疫苗價格較高，且得施打二到三劑，負擔沉重，市府今起實施疫苗補助，鼓勵符合資格的家長帶孩子到市內卅二家合作醫療院所施打，希望對於經濟弱勢家庭減輕負擔

    衛生局長劉宜亷說，九月開學後學童接觸頻繁，若幼童感染腸病毒，應在家休息，避免與其他人接觸，感染後一週如有出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往市內五家腸病毒重症責任醫院就醫，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，以掌握黃金時間治療，降低重症風險。

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