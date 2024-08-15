響應食享冰箱 桃園15宮廟捐普度物資

桃園市長張善政（左四）、寺廟團體公益慈善基金會董事長王介禧（左三）等人，號召宮廟捐出5％普度物資導入食享冰箱。（記者李容萍攝）

2024/08/15 05:30

捐出5000台斤白米、麵條 600箱泡麵、罐頭、餅乾

〔記者李容萍／桃園報導〕中元節將至，財團法人桃園市寺廟團體公益慈善基金會號召十五間宮廟，捐出五％普度物資導入市府「食享冰箱」，還有公司、社福團體響應捐贈十台冰箱及九台冷凍庫，提升貯存與服務的量能，提供民生物資給最需要的市民家戶。

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企業、社福團體 捐冰箱、冷凍庫

市長張善政昨到中壢仁海宮出席聯合捐贈活動時表示，農曆七月是感恩月，市府食享冰箱計畫落實食物不浪費的理念，讓有需要的市民均能自行索取，感謝寺廟基金會、仁海宮的董事長王介禧號召各大宮廟投入公益，感謝中華貿易開發公司董事長張正清、興毅慈善福利事業基金會副執行長盧忠恕，捐贈冰箱及冷凍庫，幫助維持食物分送過程的新鮮度，可謂功德無量。

42個據點 分享逾9萬公斤食物

民政局長劉思遠表示，市府從二○二二年推動食享冰箱，讓未達政府補助標準的脆弱家庭獲得照顧，截至今年七月底，已設置四十二個據點，分享超過九萬公斤食物，受惠對象超過十三萬人次，預估到年底據點將增至四十七處。

王介禧說，這次十五間宮廟發揮大愛精神，共捐出五千台斤白米、麵條及六百箱泡麵、罐頭、餅乾等，讓弱勢市民獲取必要的資源，基金會將秉持「取之於社會，用之於社會」理念，繼續從事公益活動造福社會。

中壢區永福里長黃寶貞表示，里內貧苦、獨居和弱勢里民約五、六十戶，近兩年來，市府所轉送的即期食品有鮮奶、泡麵、麵條、餅乾等，里辦公處會通知他們來領取，或由她送到家戶，若送來的物品數量較多，則會以廣播方式通知有需要的里民自行領取，不會白白浪費掉。

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