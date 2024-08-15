桃園高齡勞動參與率 連5年低於全國平均值

就業職訓服務處運用中壢社宅會議室，舉辦銀髮徵才活動。（就服處提供）

2024/08/15 05:30

銀髮人才服務據點僅北桃園1處 審計處建議增設 活化中高齡就業市場

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣進入高齡化社會，核心勞動年齡向後遞延，從中央到地方都在推動中高齡就業促進計畫，審計部桃園市審計處點出桃園市六十五歲以上勞動參與率近五年雖有提升，仍低於全國平均值且在六都後段，銀髮人才服務據點也僅有北桃園一處，應規劃增設以利活化中高齡就業市場。

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就服處：南桃園駐點在中壢一號社宅

市府就業職訓服務處長陳秋媚昨天回應，持續透過就業促進措施及獎勵，鼓勵高齡者重回勞動市場，今年成效不錯，獎勵措施提前用罄，南桃園今年起在「中壢一號」社會住宅以駐點方式，提供銀髮族就業服務。

審計處於桃園市去年度總決算審核報告中指出，截至去年底，桃市總人口數逾二三一萬人，四十五歲以上的中高齡人口占比四十四．四八％，依行政院主計總處人力資源調查統計年報，桃市四十五至六十四歲勞動參與率，自二○一九年五十七．二％提升到去年六十七％，同期間六十五歲以上勞動參與率自四．五％提升到七．三％，但五年來仍低於全國平均值。

去年高齡勞動參與率 桃園7.3％全國9.9％

報告提及，以去年為例，全國六十五歲以上勞動參與率九．九％，六都第一名為台南市十五．一％，其次為台中市九．六％、高雄市九．二％、台北市七．九％、桃園市七．三％、新北市六．九％，桃市排名六都第五，仍有提升空間，且全市現有銀髮人才服務據點僅有一處，以北桃園為服務範圍。

中、高齡勞動再運用 市府補助每人1萬

陳秋媚表示，高齡就業不單是勞工意願，也要搭配雇主職缺釋放，勞動部從法律開始修正，讓六十五歲以上勞工延退，以及「壯世代」獎勵措施，鼓勵退離職場者重返，市府近年也祭出中高齡及高齡勞動再運用獎勵計畫，符合資格每人補助一萬元獎勵金，今年六百萬元獎勵預算已提前用罄，八月二日公告停止受理，明年修訂計畫後重新公告受理。

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