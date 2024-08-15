新趨勢！北科大新生必修AI課程

北科大工設系學生應用生成式AI，完成「生活型態研究」課程作業英文人物誌。（北科大提供）

2024/08/15 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕迎向AI挑戰，不少大學加強人工智慧課程，台北科技大學大一新生新學年必修AI人工智慧課程，政大和暨南國際大學學生必修「資訊科技」通識課程；台大、成大、清大及陽明交大皆開設AI相關課程，鼓勵學生選修。

北科大副校長楊士萱表示，各系必修「程式設計課程」轉型為AI相關課程，校院級也開出如「人工智慧與深度學習」微課程；機械工程系老師林懷恩開設「奈米材料與製程」課程，借助Zuvio即時反饋系統，結合ChatGPT降低答題門檻，也讓學生用ChatPDF精進課堂報告。

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政大表示，上個學年已有八十一．三％學生修讀程式設計課程，另「生活中的數學、邏輯與運算思維課程」近兩年均破千人修習，也開設跨領域課程，例如圖檔所開設「無所不在的人工智慧」等。

暨大校長武東星表示，大一生必修「資訊科技通識課程」，畢業前還須至少修習二門資訊科技課程，同時強調「跨領域」資訊科技能力培育，例如人文領域開「AI 文創協作」課程，水沙連文學獎也設有A I協作組，社會領域則有「資料科學分析」課程。

成大副校長李俊璋說明，新學年有十一個學院陸續開設AI課程，鼓勵全校學生修課，未來朝必修方向前進。

清大教務長巫勇賢表示，理工科系大一生須修習程式語言設計課程，清大並成立「人文社會AI應用與發展研究中心」，製作「人文社會AI導論」線上微課程，新學年為非理工的教育、人文社會，藝術設計等領域學生開設「人工智慧實務與探討」課程，以銜接基礎AI學分學程。

台大和陽明交大均未規定必修，但各院系都有開設AI相關課程，例如陽明交大博雅書苑通識課程開設「機器人與人工智慧系統探索」、「人工智慧與法律」等課程。

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