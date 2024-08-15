國產牡蠣溯源 台南蚵接力

今年有兩批越南進口的牡蠣（蚵肉）被驗到無機砷殘留超標。（取自食藥署邊境稽查違規清單）

2024/08/15 05:30

越南牡蠣進口量成長 屢在邊境檢出諾羅病毒 不肖業者仍混充

〔記者蔡文居、楊媛婷／台南報導〕近年市面上出現許多越南牡蠣混充台灣牡蠣販售，衝擊本土牡蠣市場，為贏得消費者信心，除了農業部漁業署積極推國產牡蠣溯源，目前覆蓋率已達五十四％外，台南市政府與農業部漁業署共同催生「台南蚵」標章，要將優質、安全的牡蠣食材推廣到全國各地。

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南市府、漁業署合作 昨發表標章

越南牡蠣每台斤價格比國產牡蠣便宜三十元到四十元，使得進口量逐年成長，今年上半年越南牡蠣共進口一九六六噸，占總體蚵仔進口量約六十五％，較去年同期成長逾四成。

即使越南牡蠣屢次被食藥署在邊境檢出諾羅病毒，食用後恐引起嚴重上吐下瀉，但因價格便宜，不少不肖業者將越南牡蠣充當國產牡蠣販售、獲取暴利。

台南牡蠣養殖面積超過一千五百公頃，每年創造約逾三億產值，台南市政府與農業部漁業署共同催生「台南蚵」標章，昨天舉行發表會，請來晶英飯店、阿霞餐廳、福爾摩沙酒店及養蚵世家等業者，各代表西式、台式、粵港式及在地小吃風味，呈現「台南蚵」的豐饒美味。

優質、安全牡蠣食材 業者相挺

台南市長黃偉哲說，品質優良的台南蚵成立品牌，有品質保證吃得安心，不管在大餐廳或是道地的海產店，都可以品嘗到最優質鮮美的台南蚵。

除了台南推出「台南蚵」標章，嘉義縣也推出「嘉義優鮮」等嘉義農產品品牌供消費者辨識。

農業部長陳駿季表示，農業部將加強查緝，協助蚵農改善冷鏈設備，推動水產品溯源制度，提供安全、衛生的本國牡蠣，並藉由品牌的成立，未來有機會將台南蚵推廣到全世界。

漁業署拚溯源涵蓋率達6成

漁業署副署長陳建佑表示，今年國產牡蠣溯源涵蓋率目標是六成，截至目前為止，已有一○六八牡蠣養殖戶獲得溯源或產銷履歷驗證，覆蓋率達五十四％，另也正在跟食藥署研議散裝牡蠣產地標示，輔導市場攤販標示牡蠣產地。

除辨明產地外，漁業署也委託水試所提升我國漁民牡蠣養殖技術，因應民眾口味喜歡肥美牡蠣趨勢，水試所也投入穩定國產牡蠣育肥技術研究。

漁業署還委託水試所用科學數據分析台灣各產地牡蠣的風味，分辨國產與進口牡蠣滋味的不同，陳建佑表示，目前在嘉義、台南、彰化都已設置剝蚵示範場域，導入冷鏈系統保持國產牡蠣鮮度。

農業部長陳駿季（下圖前排左三）、台南市長黃偉哲（前排左二）出席力挺「台南蚵」。 （記者蔡文居攝）

南市推出「台南蚵產地品牌標章」，搭配溯源條碼或產銷履歷張貼於牡蠣商品外包裝，方便國人辨識產地來源。（記者蔡文居攝）

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