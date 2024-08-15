準公共化 汐止澄心教保中心開幕

汐止區遠雄廣場澄心教保中心開幕，小朋友在室內開心玩耍。（記者陳奕劭攝）

2024/08/15 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕位於新北市汐止區遠雄廣場的「澄心職場互助教保服務中心」，是全國首家準公共化的私立職場教保中心，收托六十名二至六歲幼兒，每月收費最多三千元，讓職場爸媽與子女一起上班、上課，放學、下班一起回家，減輕家長照顧負擔。

收托2至6歲 每月收費最多三千元

澄心教保中心昨天舉行開幕儀式，新北市長侯友宜表示，市府明年起提供最高五百萬元補助，鼓勵私人企業設立教保服務中心，提供平價托育環境。

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侯友宜指出，目前新北市公共化幼兒園六年增設二四五班，平價教保服務達五萬人，已有六所公立的職場互助教保服務中心，收托人數共二九○人。

教育部次長林騰蛟表示，近年少子化嚴重，為提供友善生養環境，政府推出○到六歲國家養政策，感謝新北市府協助福智基金會成立首間準公共化的私立教保中心，兼顧員工生育與就業需求。他說明，準公共教保服務機構採每人每月收費，第一胎不超過三千元，第二胎不超過二千元，第三胎以上不超過一千元。

福智文教基金會執行長郭基瑞說，設立緣由是為了讓員工早上與孩子一起上班、上學，傍晚一起下班、放學，享受天倫之樂，鼓勵年輕人生育。

澄心教保中心主任郭宜樺表示，收托資格以福智文教基金會子女優先，其次是遠雄廣場與澄心簽約的企業員工子女，多餘名額提供附近社區子女入學，現今仍有名額，有意願的民眾可撥打電話洽詢：七七五一六七七五。

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