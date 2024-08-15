自行車友善旅宿票選 福容大飯店福隆3連霸

福容大飯店福隆駐店總經理戴瑞宏（右）向交通部觀光署副署長林信任（中）介紹路線。（記者羅國嘉攝）

2024/08/15 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升國人騎乘自行車旅遊並提供住宿服務，交通部觀光署推動友善安全的十六條多元路線，今年七月舉辦兩年一次的「自行車友善旅宿人氣票選」活動，前五名名單出爐，分別是福容大飯店福隆、烏山頭大飯店、田中文創旅店、樂樂日暉溫泉酒店、瑞穗天合國際觀光酒店。

觀光署以十六條多元自行車路線作為票選主題，由全國民眾上網投票，昨天由副署長林信任頒獎給業者。

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觀光署指出，票數最高的前五名分別是新北市東北角多元路線（黃金山海）的福容大飯店福隆、台南市西拉雅多元路線（菱波官田）的烏山頭大飯店、彰化縣參山多元路線八卦山、二水的田中文創旅店、台東縣花東縱谷田園風光多元路線的樂樂日暉溫泉酒店，及花蓮縣花東縱谷森林溫泉多元路線的瑞穗天合國際觀光酒店。

林信任表示，台灣自行車友善旅宿突破五千家，已成為國際自行車旅遊的重要目的地，觀光署會持續推動自行車友善旅宿的升級及國際行銷，並擴充友善點的串連，成為國際旅客來台灣自行車旅遊的沿途補給站及友善路網。

連續三年榮獲人氣票選第一名的福容大飯店福隆，駐店總經理戴瑞宏說，福容以運動度假作為核心，推廣水上活動、登山健行等，並提供維修站、清洗區、洗衣等服務，讓消費者除了吃美食、看美景，也能享受溫泉及自行車設施服務。

MID手工單車創辦人李漢堂表示，以往旅宿業者缺乏電動輔助這區塊，消費者租借意願不高，這兩年推出電輔車後，租借率提高，MID也推出碳足跡計畫，以一公里為設定點，約可轉換成三到五元的碳幣，讓車友能在特約商家折抵消費，促進綠色觀光，帶動淨零碳排。

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