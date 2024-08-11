七股鹽山風箏嘉年華 15米鯨魚飛上天

七股鹽山風箏嘉年華，包括鯨魚、翻車魚、小丑魚等造型風箏飛上天。（記者楊金城攝）

2024/08/11 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕風吹七GO，「空中海鮮節」昨天在台南七股鹽山登場，十五米長的鯨魚、小丑魚、翻車魚風箏飛上天，色彩繽紛的造型風箏超過五十隻，場面壯觀，親子遊客看得目不轉睛。

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦台灣鹽生活節，為期兩個月，昨天在七股鹽山、七股遊客中心開幕，展出七件大型及廿件小型鹽複合媒材藝術作品，還有鹽雕體驗DIY、鹽選生活展，展至九月五日，第二階段九月七日至十月十三日移至北門井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心展出。

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特別是，台鹽舉辦七股鹽山風箏嘉年華是亮點，遊客觀賞造型風箏在天上飛，也能逛遊台灣鹽生活節，一舉兩得。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元說，鹽山風箏嘉年華在昨天、今天推出「空中海鮮節」，出動鯨魚、殺人鯨、翻車魚、海豚等造型風箏，最大的是魟魚廿米長，還有小丑魚、海龜等造型風箏，出動廿位風箏飛手，吸引遊客觀賞和拍照，直呼造型可愛。

鄭凱元指出，七股鹽山風箏嘉年華在十七、十八日放飛的主題「鹽山動物園」，有獅子、老虎、猩猩、貓、狗、猴子、鹿等造型風箏，視風向，造型風箏也能飛在鹽山上空。

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